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    Belçika'da yapılacak grev nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

    Brüksel Havalimanı, artan enerji fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle ülke genelinde 9 Kasım'da yapılacak olan grevin yol açacağı aksaklıkların önüne geçmek için birçok uçuşu iptal ediyor.
    • 03.11.2022 - 22:07
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    Belçika'da yapılacak grev nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor

    Belçika'da 9 Kasım'da sendikalar, enerji krizi ve hayat pahalılığını protesto etmek için ülke genelinde eylem yapacak.

    Sendikalar, gaz ve elektrik için bir tavan fiyat ve ücret standardı getirilmesi gibi hukuki değişiklikler talep ediyor.

    Uçuşlar iptal ediliyor

    Öte yandan Brüksel Havalimanı, yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamaya göre, yapılacak olan genel grev nedeniyle ulaşımın ciddi ölçüde aksaması beklendiği için uçuşların yaklaşık yüzde 40'ı iptal edildi.

    Kaostan kaçınmak için ek önlemlerin gerekli olup olmadığı konusunda hava yolları ile görüşmeler devam ediyor.

    Etkilenen yolcular, hava yolları tarafından kişisel olarak bilgilendirilecek. Seyahat edebilecek yolcuların ise yanlarına sadece el bagajı almaları öneriliyor.

    Enflasyon son 47 yılın zirvesinde

    Belçika İstatistik Kurumunun (Statbel), 28 Ekim'de yayımladığı verilere göre, ülkede ekimde 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 130,6, elektrik fiyatı ise yüzde 84,7 arttı.

    AA'nın haberine göre; ülkede enflasyon, yüzde 12,27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

    Belçika da yapılacak grev nedeniyle uçuşlar iptal ediliyor #1


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