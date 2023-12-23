Belçika'da yılbaşı ağacı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Oudenaarde kentinde kurulan Noel pazarında 20 metre yüksekliğindeki ışıklı ağacın devrilmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kadın yaralandı.

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İHA

Belçika’nın Oost Vlaanderen iline bağlı Oudenaarde kentindeki Noel pazarı, faciaya sahne oldu.

Pazarda renkli ışıklarla süslenen 20 metre yüksekliğindeki ağaç devrildi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bölgeye ambulans sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Ağacın altında kalan 3 kadın yaralandı. Başından yaralanan 63 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şiddetli rüzgar devirdi

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, görgü tanıkları ağacın şiddetli rüzgarın ardından devrildiğini belirtti.

Belçika medyası ise daha önce ağacın sağlam bir şekilde kurulup kurulmadığına dair endişelerin olduğunu aktardı.

Öte yandan, Belçika'nın batısında dün Pia Fırtınası etkil olmuş, meteoroloji servisi kıyı bölgeleri için sarı kodlu uyarı yayınlamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)