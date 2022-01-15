Belçika'da yolcunun raylara itilme anı kamerada

Metro istasyonunda bekleyen yolcu, arkasında duran genç tarafından raylara itildi. Ölümden kıl payı kurtulan kadının yaşadıkları kameraya yansıdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Rogier metro istasyonunda dün gece bir kadın, genç bir erkek tarafından raylara itildi.

TREN BEKLEYEN YOLCUYU RAYLARA İTTİ

Duraktaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere ve Belçika basınındaki haberlere göre, söz konusu şahıs, platformda bekleyen kadın yolcuyu herkesin gözü önünde raylara itti.

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ACİL DURUM FRENİYLE KURTULDU

O sırada durağa gelen trenin makinisti, kadının rayların üzerinde olduğunu görünce acil durum freni yaparak treni durdurdu. Raylara itilen kadının, trenin birkaç metre mesafede durmasıyla hayatı kurtuldu.

YOLCUYU İTEN ŞAHIS YAKALANDI

Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.