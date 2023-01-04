Belçika'dan grip salgını ilanı

Belçika ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano, hızla artan grip vakalarının ardından resmi olarak grip salgını ilan etti.

Avrupa, grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıkları artmış durumda..

Belçika da grip vakalarının arttığı ülkelerden birisi.

Covid-19 vakalarının ardından grip vakalarında da hızlı bir artış kaydedilen ülkede, ulusal halk sağlığı enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamada, vakalar nedeniyle resmi grip salgını ilan edildiği belirtildi.

Enstitü, "Grip vakaları zaman zaman ülkemizde kaydediliyor fakat bu sefer tüm kriterler grip salgınıyla karşılaşabileceğimizi gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Grip vakalarında hastaneye yatış oranı Covid-19'u geçti

İHA'nın haberine göre, Sciensano'dan Virolog Steven Van Gucht, hastanelerde Covid-19 vakaları kadar, grip vakalarının da bulunduğunu belirterek, grip vakalarında hastaneye yatış oranlarında Covid-19 vakalarına göre daha fazla artış beklediklerini söyledi.

Almanya ve Slovakya, Belçika'dan daha önce grip salgını ilan etmişti.