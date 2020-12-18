Belçikalı bakan aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını, yanlışlıkla Twitter hesabından paylaşınca tepki gördü.

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu Devlet Bakanı Eva De Blekeer, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ilaç üreticileri ile anlaşmaya vardığı ve gizli kalması gereken koronavirüs aşısı fiyatlarını Twitter'dan yanlışlıkla paylaştı.

Yaptığı paylaşımla gizlilik kurallarını ihlal eden ve tepki gören Blekeer'i danışmanları uyardı. Bleeker'in paylaştığı aşı fiyatları da dikkat çekti.

TABLOYA GÖRE EN PAHALI AŞI MODERNA

AB'nin aşı alımına ilişkin anlaşmaya vardığı fiyat tarifesine göre, en ucuz aşı Oxford-AstraZeneca tarafından geliştirilen ürün, en pahalısı ise ABD’li ilaç şirketi Moderna'nın üreteceği koronavirüs aşısı olacak.

Belçikalı bakan tarafından paylaşılan tabloda, Belçika'nın almayı planladığı koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı.

33,5 MİLYON DOZ AŞI İÇİN 279 MİLYON EURO

De Blekeer'e göre, Belçika’nın 33,5 milyon doz aşı için toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyeceği görüldü.

Belçikalı bakan Blekeer, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu fark edip, uyarması üzerine paylaşımını Twitter mesajını sildi.

Bazı gazeteciler paylaşılan tabloyu kaydederek, medyaya servis etti.