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    Belçikalı ekonomist: Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek

    Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizinden dolayı Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü.
    • 05.09.2022 - 20:23
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 20:34
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    Belçikalı ekonomist: Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek

    Belçika'da ünlü bir ekonomist tarafından yapılan analiz, ülke gündemine oturdu.

    Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant katıldığı bir televizyon programında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle patlak veren enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü.

    "2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum"

    Bruno Colmant, "İçinden geçtiğimiz enerji krizi Covid krizinden çok daha büyük bir kriz. 2008'de borsayı yönetiyordum. Şimdilerde yaşananları gördükçe tıpkı 2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum ve aynı korkuyu yaşıyorum. Bu durumda sosyal devlet yaşayabilir mi?" dedi.

    "Tespit yapmak yetmez, çözüm üretilmeli"

    Büyük bir sosyal faciaya doğru gidildiğini söyleyen Colmant, devletlerin vatandaşları için çözümler üretebileceğini belirterek, "2008 yılında nasıl bankalar kurtarıldı ise şimdi de benzer bir girişim halk için yapılmalı." dedi.

    Colmant, enerji fiyatlarına tavan fiyat konulması ve halkın mali bakımdan indirimler yoluyla desteklenmesinin bir çözüm getireceğini ifade etti.

    Belçikalı ekonomist: Belçika halkının yüzde 40 ı yoksulluk sınırının altına düşecek #1

    Belçika'da çok sayıda iflas olacak

    Mevcut enerji krizinin doğru yönetilmemesi durumunda ciddi sosyal tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirten Colmant, Belçika'da çok sayıda şirketin iflas edeceğini öne sürdü.

    "Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek"

    İHA'nın haberine göre; bu süreçte Belçika halkına gerekli desteğin sağlanmaması durumuna değinen Colmant, "Muhtemel dev bir sosyal facianın eşiğindeyiz. Böyle giderse Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek." dedi.

    Belçikalı ekonomist: Belçika halkının yüzde 40 ı yoksulluk sınırının altına düşecek #2

    Belçikalı ekonomist: Belçika halkının yüzde 40 ı yoksulluk sınırının altına düşecek #3


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