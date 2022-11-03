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- Belçikalı Laurent Simons, 12 yaşında doktora yapacak
Belçikalı Laurent Simons, 12 yaşında doktora yapacak
- 03.11.2022 - 15:52
- Güncelleme : 03.11.2022 - 16:19
Belçika'da Laurent Simons, küçük yaşına rağmen eğitim alanında kaydettiği ilerlemeyle dikkatleri üzerine çekiyor
12 yaşındaki Simons "harika çocuk" olarak biliniyor ve kuantum fiziği alanında yüksek lisansını tamamladı.
Almanya'da doktora programına başlayacak
"Küçük Einstein" diye de adlandırılan Simons'un babası Alexander Simons, oğlunun Almanya'daki Max Planck Enstitüsü'nde fen bilimleri alanında doktora yapacağını söyledi.
Doktora programı hakkında detay vermeyen baba Simons, bunun kimya, tıp ve fizik alanlarının karışımı olacağını, oğlunun çoğunlukla laboratuvarda vakit geçireceğini belirtti.
6 yaşında ilkokulu bitirdi
Alexander Simons, oğlunun kendisini tek bir alanla sınırlandırmak istemediğini aktardı.
Belçika'nın batısındaki sahil kenti Ostend'de doğan Laurent Simons, 6 yaşında ilkokulu bitirdi.
Kuantum fiziği alanında yüksek lisans yaptı
AA'nın haberine göre, 9 yaşında Belçika'da üniversiteye başlayan Simons, 11 yaşında diplomasını aldı.
Simons, bu yaz 12 yaşındayken de Antwerp Üniversitesi'nde kuantum fiziği alanında yüksek lisansını tamamladı.
Simons, doktora programına devam edeceği Max Planck Enstitüsü'ndeki profesörlerle kandan kanseri tespit eden lazerler hakkındaki araştırmalar yürüten bir grupla çalışıyordu.