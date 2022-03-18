Belçikalı süpermarket zinciri, yağ ve un satışını sınırladı

Ayçiçek yağlarını Ukrayna'dan ithal eden Avrupa ülkelerinde, Rusya'nın saldırıları krize neden olmaya başladı. Almanya ve İspanya'dan sonra Belçika 3'üncü ülke oldu.

Rusya-Ukrayna savaşı, 23'üncü gününe girdi.

Uzun bir süredir Rus birliklerle mücadele eden Ukraynalıların büyük bir bölümü farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Milyonlarca Ukraynalı ülkesinden ayrılırken, kalanlar da ülkelerini Rus kuvvetlerine karşı korumak için çalışmalara katılıyor.

Avrupa ülkelerinin ayçiçek yağı ve buğday ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Ukrayna'daki bu durum, Avrupa ülkelerinde kriz başlangıcına neden oldu.

SÜPERMARKETTE YAĞ VE UN SATIŞINA LİMİT GETİRİLDİ

Belçika'nın en büyük market zinciri Colruyt, talepte aşırı yükseliş olduğu gerekçesiyle bugünden itibaren un ve yağ satışına limit getirdi.

EN FAZLA 2 LİTRE ALINABİLECEK

Yerel basındaki habere göre, söz konusu markette müşteriler en fazla 2 litre sıvı yağ ve 2 kilogram un alabilecek.

Yağ satış kısıtlaması sadece ayçiçeği yağı ile sınırlı olmayacak. Zeytinyağı gibi diğer sıvı yağlar da en fazla 2 litre alınabilecek.

TEDARİK SORUNLARI YAŞANMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle yağ ve un gibi ürünlerde tedarik sorunları yaşanmasından endişe ediliyordu.

Söz konusu iki ülke, "dünyanın en büyük buğday ve yağ üreticileri arasında" bulunuyordu. Savaş nedeniyle artık söz konusu ülkelerden bu ürünler tedarik edilemiyor.

ALMANYA VE İSPANYA'DAN SONRA 3'ÜNCÜ ÜLKE

Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan tedarik zincindeki sorunlar Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte zirveye çıktı.

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı bu 2 ülkenin savaşa tutuşması krizi günden güne büyüttü.

Koronavirüs ile Avrupa'daki marketlerde görmeye alıştığımız raf yağmalama görüntüleri savaşla birlikte önce Almanya'da sonra da İspanya'da yerini tedariki zora girebilecek ürünlerde sınırlamaya bıraktı.

Belçika bu anlamda ürün satışının sınırlandırıldığı 3'üncü ülke oldu.