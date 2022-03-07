Bella Hadid, Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda tepki gösterdi

Filistin asıllı ABD'li ünlü model Bella Hadid, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mülteci durumuna düşen Ukraynalılar ile Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda dikkati çekti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali birçok ülke ve tanınmış kişi tarafından tepki gördü.

Filistin asıllı Amerikan model olan Bella Hadid'de , Ukrayna'daki işgale karşı olduğunu belirterek, Ukrayna'lı ve Müslüman mültecilere uygulanan çifte standarda değinerek tepki gösterdi.

Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.

"EĞER BU, SON YILLARDA BİR SAVAŞI İLK FARKEDİŞİNİZSE, DÜNYADAN DEĞİLSİNİZ"

25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.

"ADALETSİZLİK NEREDE OLURSA OLSUN, HER YERDE ADALET İÇİN BİR TEHDİTTİR"

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.