Benedict Cumberbatch, Ukraynalı sığınmacılara evini açacak

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, ülkelerindeki savaştan kaçan mültecilere evinin kapılarını açmak istediğini söyledi.

‘Sherlock’ dizisiyle tanınan ünlü İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, önceki gün Londra'da düzenlenen BAFTA ödül gecesine eşi Sophie Hunter ile katıldı. Törende Cumberbatch, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla ilgili yorumlarda bulundu.

SAVAŞTAN KAÇANLARA EVİNİ AÇACAK

Daha önce katıldığı bir ödül töreninde Ukrayna halkına desteğini göstermek için elinde ülkenin bayrağıyla sahneye çıkan Cumberbatch, yeni bir açıklama yaparak, savaştan kaçanlara evinin kapılarını açacağını belirtti.

Cumberbatch, "Ukrayna'ya iki buçuk saatlik uçuş mesafesinde bir Avrupalı olarak gerçekten şoke edici bir dönem" dedi.

45 yaşındaki oyuncu, Ukrayna’ya destek verenlerin, yakasına Ukrayna bayrağının renklerinde rozet takmaktan daha fazlasını yapması gerektiğinin altını çizdi.

"YARDIM İÇİN POLİTİKACILARA DAHA FAZLA BASKI YAPILMALI"

Cumberbatch, halkın acı çeken bu insanlara yardım etmek amacıyla politikacılara daha fazla baskı yapması gerektiğini de dikkat çekti.

Cumberbatch, konuyla ilgili olarak şunları da söyledi: "Ukrayna'da acı çeken kız ve erkek kardeşlerimle yan yana durduğumu göstermek için yaptığım bir şey bu. Herkes elinden geleni yapmalı. Bu insanlara evlerinin kapılarını açmak isteyen çok sayıda gönüllü var. Ben de bunlardan biri olmayı umuyorum.”