İtalya'nın kuzeyindeki Veneto bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki Sammy Basso'nun hastalığı, dünyada en nadir görülen vakalardan biri.
Basso'ya nadir görülen bir genetik hastalık olan progeria teşhisi konuldu.
NADİR GÖRÜLEN HASTALIĞIN EN UZUN YAŞAYANIYDI
Hayatını hastalığının tedavisini bulmaya çalışarak geçiren Basso, en uzun yaşayan progeria hastasıydı.
Basso ile ilgili kötü haber geldi...
HAYATINI KAYBETTİ
İtalyan basınından İl Messaggero'nun aktardığına göre Basso, 5 Ekim akşamı ailesi ve arkadaşlarıyla akşam yemeği yerken aniden hayatını kaybetti.
'BENJAMİN BUTTON HASTALIĞI'
Öte yandan Brad Pitt'in başrolünde oynadığı "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" filminden esinlenerek 'Benjamin Button Hastalığı' olarak adlandırılan hastalık, hastaların hızla yaşlanmasına ve olduklarından daha yaşlı görünmelerine neden oluyor.
Progeria hastalığı olan kişiler, doğumda genellikle sağlıklı görünüyor ancak büyümede yavaşlama, yağ dokusu kaybı ve saç dökülmesi gibi belirtiler ilk yıllarında ortaya çıkmaya başlıyor.
ORTALAMA YAŞAM SÜRELERİ YAKLAŞIK 15 YIL
Hastalığın, LMNA genindeki bir mutasyondan kaynaklandığı ifade ediliyor.
Ayrıca progeria hastası bir bireyin ortalama yaşam süresi yaklaşık 15 yıl olarak biliniyor.
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