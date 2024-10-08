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Benjamin Button hastalığının en uzun yaşayan hastası hayata veda etti

Benjamin Button hastalığının en uzun yaşayan hastası hayata veda etti Dünyanın en ilginç hastalıklarından biri olan progeria (hızlı yaşlanma hastalığı) nedeniyle yıllardır tedavi gören Sammy Basso, 28 yaşında hayata veda etti.