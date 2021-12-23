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- Benjamin Mendy, yine tecavüzle suçlandı
Benjamin Mendy, yine tecavüzle suçlandı
Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy'ye yöneltilen tecavüz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi.
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 09:20
- Güncelleme : 23.12.2021 - 09:47
Son dönemde tecavüz davalarıyla gündemde olan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy için bir suçlama daha geldi.
Son çıkan suçlamanın ardından Fransız oyuncuya açılan tecavüz davalarının sayısı 7'ye yükseldi.
4 ŞİKAYETÇİ, 16 YAŞINDAN ÜZERİNDE
Liverpool'da cezaevinde tutulan Fransız oyuncunun, 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.
16 yaşın üzerinde 4 şikayetçisi bulunan Mendy’nin aleyhindeki suçlamaları, Mart 2021 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.
SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINMIŞTI
Manchester City, Fransız sol bek Mendy ile olan sözleşmesini soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını duyurmuştu.