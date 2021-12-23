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    Benjamin Mendy, yine tecavüzle suçlandı

    Manchester City'nin Fransız yıldızı Benjamin Mendy'ye yöneltilen tecavüz suçlamalarına bir yenisi daha eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 09:47
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    Benjamin Mendy, yine tecavüzle suçlandı

    Son dönemde tecavüz davalarıyla gündemde olan Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy için bir suçlama daha geldi.

    Son çıkan suçlamanın ardından Fransız oyuncuya açılan tecavüz davalarının sayısı 7'ye yükseldi.

    4 ŞİKAYETÇİ, 16 YAŞINDAN ÜZERİNDE

    Liverpool'da cezaevinde tutulan Fransız oyuncunun, 24 Ocak'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

    16 yaşın üzerinde 4 şikayetçisi bulunan Mendy’nin aleyhindeki suçlamaları, Mart 2021 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiği iddia ediliyor.

    Benjamin Mendy, yine tecavüzle suçlandı #1

    SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINMIŞTI

    Manchester City, Fransız sol bek Mendy ile olan sözleşmesini soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını duyurmuştu.

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