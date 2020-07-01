Benzerlik yüzünden sosyal medya hesabı kapatıldı

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Çinli opera sanatçısı Liu Keqing, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzediği için sosyal medyada sansüre maruz kaldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 63 yaşındaki Çinli opera sanatçısı Liu Keqing, 2019'dan sosyal medya hesabından kendi resimlerini ve videolarını paylaşınca sansür yedi.

Yaklaşık 41 bin takipçiye sahip olan Liu Keqing'in sansüre maruz kalmasının nedeninin,​Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’e benzemesi olduğu bildirildi.

"SAHTE PROFİL FOTOĞRAFI"

Keqing yaptığı açıklamada ise hesabının kapatıldığını, sosyal medya yetkililerine kimlik bilgilerini göndererek açtırmaya çalıştığını ifade etti.

Çinli baritonun hesabının kapanma sebebi ise “sahte profil fotoğrafı” oldu.