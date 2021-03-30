Berlin'de AstraZeneca'nın 60 yaş altına uygulanması durduruldu

Almanya'nın başkentinde, tartışmalı aşıyla ilgili "ihtiyati tedbir" alındı.

Kanda pıhtılaşma endişelerine yol açan aşı ile ilgili iptal kararları gelmeye devam ediyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Oxford Üniversitesi'nin AstraZeneca ile geliştirdiği koronavirüs aşısının 60 yaş altı kişilerde kullanımı askıya alındı.

60 YAŞ ALTI İÇİN GEÇİCİ DURDURMA KARARI

Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, kaydedilen yeni yan etkiler raporunun ardından AstraZeneca aşısının 60 yaş altındaki kişilere uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Bunu "ihtiyati tedbir" olarak niteleyen Kalaycı, aşı merkezlerindeki ilgili randevularında iptal edileceğini söyledi.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ BEKLENECEK

AstraZeneca aşısının tekrar 60 yaş altındaki kişilere vurulması için Almanya'da aşı konusunda yetkili olan Paul-Ehrlich Enstitüsü uzmanlarının değerlendirmesinin beklenileceği belirtildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün bildirdiğine göre, Almanya'da bugüne kadar 2,7 milyon AstraZeneca aşısı yapıldı.