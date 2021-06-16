Berlin’de sokakta maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ile kısıtlamalarda gevşeme kararı alındı. 18 Haziran tarihinden itibaren, sokakta maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.

Almanya’da koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ve kısıtlamalar sonuç verdi.

Vaka sayılarının düşmesi ile maske zorunluluğu tartışmalarında yeni bir safhaya geçildi.

İnsidans değerlerinin düşmeye devam ettiği başkent Berlin’de, kısıtlamaların gevşetilmesine karar verildi.

TOPLU ETKİNLİKLER DÜZENLENECEBİLECEK

Berlin Senatosu tarafından alınan karar ile sokakta maske takma zorunluluğunun kaldırılacağı duyuruldu.

Otobüs, metro, asansör, taksi ve diğer kapalı alanlarda ise maske takma kuralı devam edeceği kaydedildi.

Açık alanda bin kişiyi geçmemek kaydıyla toplu etkinlikler düzenlenebileceği kararı alındı.

KAPALI MEKANLARDA 250 KİŞİ SINIRLAMASI

Kapalı mekan etkinliklerinde ise bu sayı 250 ile sınırlandırıldı.

Kapalı alanlarda gerçekleştirilecek etkinliklere katılanlardan, negatif hızlı test sonucu veya aşı karnesi isteneceği belirtildi.

Koşullar yerine getirildiği takdirde, sokak festivallerinin de düzenlenebileceği duyuruldu.

TEST SONUCU İSTENMEYECEK

Yeni kurallar kapsamında kreşler bütün çocuklara tekrar kapılarını açarken, kuaförlerde sakal kesimi gibi maskenin çıkarılması gereken işlemler haricinde negatif sonuçlu hızlı test istenmeyecek.

Açık havuzların ardından kapalı havuzlar ve saunalar da bazı şartlar ve kısıtlamalarla kapılarını müşterilerine yeniden açabilecek.

ALKOL YASAĞI KALDIRILDI

Eğlence parkları gibi işletmeler yeniden faaliyete geçerken, 00.00- 05.00 arasında alkollü içecek servisi, satışı veya dağıtımına yönelik yasakların da kaldırılmasına karar verildi.

Bu kararların, 18 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacağı vurgulandı.

CAN KAYBI 3 BİN 529’A ULAŞTI

Robert Koch Enstitüsü (RKI), Berlin’de daha önce 13.6 olarak açıklanan 7 günlük insidans değerinin 12.2'ye gerilediğini açıkladı.

Son 7 gün içinde 100 bin kişi başına 12.2 kişi enfekte olduğu belirtildi. Son 24 saatte 24 yeni vaka tespit edildiğini ve koronavirüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının başından bu yana yaklaşık 180 bin Berlinlinin enfekte olduğu ve can kaybının 3 bin 529’a ulaştığı belirtildi.

10 EYALETTE TEK HANELİ RAKAMA DÜŞTÜ

Almanya genelinde de dün 15.5 olduğu belirtilen insidans değerlerinin 13.2’ye gerilediği ifade edildi.

Bütün eyaletlerde insidans değerleri 20’nin altına düştü. 10 eyalette ise insidans değeri tek haneli rakamlara geriledi.