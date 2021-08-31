Berlin'de üniversite kantinleri, etsiz yiyecekleri artırıyor

Üniversite öğrencilerinin talebi üzerine kantinler içeriklerde değişiklik yaptı. İklim değişikliği gerekçesiyle et bazlı yiyecekler azaltıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki kampüs kantinleri, et ve balık seçeneklerinde büyük ölçüde kesinti yapmaya hazırlanıyor.

Berlin'in dört farklı üniversitesindeki öğrenci nüfusuna hizmet veren 34 kantin ve kafe, ekim ayından itibaren haftada dört gün tek et seçeneği ile yüzde 68 vegan, yüzde 28 vejetaryen ve yüzde 2 balık içerikli menü sunacak.

ET YERİNE PATATES, BUĞDAY, MAKARNA

Öğrenciler, kış aylarında karabuğday ve ızgara patates, domates ve peynirli makarna gibi yemeklerle beslenebilecek.

İKLİM DOSTU YİYECEKLER

Berlin'in yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrencilere ekonomik, sosyal, sağlık ve kültürel destek sağlayan kuruluş Studierendenwerk'ten Daniela Kummle, "Yeni bir beslenme konsepti geliştirdik çünkü öğrenciler kantinlerde daha iklim dostu içerik talebiyle bize geldi." dedi.

VEJETARYEN YİYECEKLER TALEP ARTTI

Almanya genelinde, üniversite kantinleri ve kafeteryaları yıllardır artan talebin ardından halihazırda yüzde 30-50 düzeyinde vejetaryen seçenekler sunuyor. 2019'da Berlin üniversiteleri kantinlerinden yaklaşık 5,6 milyon öğrenci yemek yedi.

DAHA AZ HAYVANSAL ÜRÜNE EĞİLİM VAR

Aynı yıl yapılan bir anket, Berlin'deki öğrenci nüfusunun yüzde 13,5'inin vegan beslenmeye devam ettiğini, ülke genelinde bu oranın sadece yüzde 1,6 olduğunu ve yüzde 33'ünün vejetaryen olduklarını söylediğini gösteriyor.

Yetkililer, daha az hayvansal ürüne doğru eğilim olduğunu söylüyor. Ayrıca iklim değişikliği, Berlin üniversitelerinde giderek daha acil bir konu haline geliyor.

"KISA MESAFELİ UÇUŞLARDA UÇAK KULLANMAYACAĞIZ" İMZASI

Humboldt Üniversitesi 2030 yılına kadar iklim-nötr olmayı, Berlin Teknik Üniversitesi de 2045 yılına kadar aynı hedefe ulaşmayı planlıyor.

2019'da her iki üniversitede 300'den fazla personel, işle ilgili kısa mesafeli uçuşlardan vazgeçmeyi taahhüt eden mektubu imzaladı.

Buna göre, 1000 kilometrenin altındaki yolculuklarda uçak kullanılmaması isteniyor.