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Beşşar Esad kürsüde fenalaştı
Beşşar Esad Suriye Parlamentosu’nda yaptığı konuşma sırasında fenalaşınca konuşmayı yarıda kesti.
- Haber Merkezi
- 13.08.2020 - 07:57
- Güncelleme : 13.08.2020 - 07:57
Şam yönetimi lideri Beşşar Esad Suriye Parlamentosu’nda yenilenen Halk Konseyi’nde yapacağı konuşma sırasında, yaptığı konuşmayı hipotansiyon nöbeti nedeniyle tamamlayamadı.
Esad'ın parlamentoda konuşma yaptığı sırada fenalaşmasıyle Suriye devlet televizyonu yayını yarıda kesti.
Beşşar Esad kürsüde fenalaştı VİDEO
"KÜÇÜK BİR ARADAN SONRA DEVAM EDECEK"
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, “Devlet Başkanı Esad, kan basıncındaki ani düşüş nedeniyle konuşmasını yarıda kesti ve konuşmasına küçük bir aradan sonra devam edecek” ifadesine yer verildi.
Durumu düzelen Esad, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Suriye’de 19 Temmuz’da gerçekleşen seçimlerin ardından Halk Konseyi, 10 Ağustos Pazartesi günü çalışmalara başladı.