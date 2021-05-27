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    Beşar Esad, yeniden Suriye devlet başkanı seçildi

    Beşar Esad, Suriye devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 95'ini alarak kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 00:09
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    Beşar Esad, yeniden Suriye devlet başkanı seçildi

    Yıllardır iç savaşa sahne olan Suriye'de, Beşar Esad'ın hakimiyeti altındaki bölgelerde yapılan devlet başkanlığı seçimi sona erdi.

    Seçimin ardından oy sayım süreci de tamamlandı.

    Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, seçim sonuçlarını duyurdu.

    Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını açıkladı.

    Beşar Esad, yeniden Suriye devlet başkanı seçildi #1

    YÜZDE 78 KATILIM

    Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.

    Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti.

    Beşar Esad, yeniden Suriye devlet başkanı seçildi #2

    KUTLAMALAR BAŞLADI

    Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.

    Suriye resmi haber ajansı SANA; Şam, Halep, Lazkiye, Humus, Haseke ve diğer bir dizi kentten kutlama görüntüleri paylaştı.

    Beşar Esad, yeniden Suriye devlet başkanı seçildi #3

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