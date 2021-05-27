Beşar Esad, yeniden Suriye devlet başkanı seçildi

Beşar Esad, Suriye devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 95'ini alarak kazandı.

Yıllardır iç savaşa sahne olan Suriye'de, Beşar Esad'ın hakimiyeti altındaki bölgelerde yapılan devlet başkanlığı seçimi sona erdi.

Seçimin ardından oy sayım süreci de tamamlandı.

Suriye Halk Meclisi Başkanı Hammuda Sabbağ, seçim sonuçlarını duyurdu.

Sabbağ, mevcut Devlet Başkanı Beşar Esad'ın oyların yüzde 95.1'ine tekabul eden 13 milyon 540 bin 360'ını alarak seçimi kazandığını açıkladı.

YÜZDE 78 KATILIM

Sandık başına giden Suriyelilerin sayısının 14 milyon 239 bin 140 olduğunu kaydeden Sabbağ, seçime yüzde 78'lik bir katılım sağlandığı bilgisini verdi.

Halk Meclisi Başkanı, vatandaşların sergilediği 'yüksek bilincin tüm beklentileri aştığını' kaydetti.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Resmi sonucun Esad'ın kazandığı yönünde açıklanmasıyla birlikte Suriye'nin birçok kentinde halk, kutlamalar için sokaklara döküldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA; Şam, Halep, Lazkiye, Humus, Haseke ve diğer bir dizi kentten kutlama görüntüleri paylaştı.