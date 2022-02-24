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    Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'ya asker göndermeyecek

    Beyaz Saray: ABD, Ukrayna'ya asker göndermeyecek

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceğini ancak Biden'ın hiçbir senaryoda Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceği belirtildi.
    • AA
    • 24.02.2022 - 00:49
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 01:05
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    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

    Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin devam ettiğini belirten Psaki, işgalin ne zaman olacağına ilişkin zaman veremeyeceklerini söyledi.

    Psaki, Ukrayna'ya yönelik dün yapılan siber saldırılar ile ilgili henüz Rusya'yı suçlayamayacaklarını dile getirerek "Bu konuda Ukraynalı yetkililer ile iletişim halindeyiz." ifadesini kullandı.

    "BİDEN, AMERİKAN ASKERLERİNİ UKRAYNA'YA SAVAŞMAYA GÖNDERMEYECEK"

    Gazetecilerin Rusya'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesi durumunda ABD'nin ne yapacağı sorusu üzerine Psaki, "Daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama hiçbir durumda Biden Amerikan askerlerini Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

    "UKRAYNA'YA YARDIM SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

    Psaki, Rusya'nın gerginliği tırmandırması durumunda ABD'nin Moskova'ya ağır yaptırımlar getirmeyi ve Ukrayna'ya yardım sağlamayı sürdüreceğinin altını çizerek "Rusya ile savaşmayacağız ya da askerlerimizi Rusya ile savaşması için Ukrayna'ya göndermeyeceğiz." dedi.

    Beyaz Saray: ABD, Ukrayna ya asker göndermeyecek #1


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