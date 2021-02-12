Beyaz Saray açıkladı: Biden, Netanyahu ile yakında görüşecek

Beyaz Saray sözcüsü tarafından yapılan günlük basın açıklamalarında ABD-İsrail ilişkileri üzerine değerlendirmeler yapan sözcü, yakında bir görüşme olacağını ifade etti.

ABD'nin Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde ABD-İsrail ilişkilerine yönelik açıklmalarda bulundu. Sözcü Psaki, basın mensuplarına Biden'ın, Netanyahu ile ne zamana görüşeceği konusunu değerlendirdi.Yaptığı açıklamalarda İsrail'in ABD için önemine işaret eden Psaki, Başkan Biden'ın sabırsızlıkla Netanyahu ile görüşmeyi beklediğini ifade etti.

TARİH BELLİ DEĞİL

Psaki açıklamalarında, "Elbette kendisinin Netanyahu ile uzun süreye dayanan bir ilişkisi var. Yakında onunla görüşecek fakat şu anda elimde net tarih mevcut değil." şeklinde konuştu.

HALA GÖRÜŞMEDİLER

20 Ocak'ta göreve gelen Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile halen görüşmemiş olması Amerikan ve İsrail medyasında tartışmalara neden olmuştu.

BİDEN, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İSTİYOR

Biden yönetimi, Orta Doğu barışı konusunda iki devletli çözümü desteklediğini belirtmiş ancak Donald Trump döneminde imzalanan 'İsrail ile normalleşme' anlaşmalarını aynen tanıdığını ilan etmişti.