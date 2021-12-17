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    Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olacak

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı planladığını bildirdi.
    • AA
    • 17.12.2021 - 04:43
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    Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olacak

    Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Wall Street'e verdiği röportajdaki "Biden ile adaylık meselesini hiç görüşmedik." sözlerine değindi.

    "BİDEN YENİDEN ADAY OLMAYI PLANLIYOR"

    Bir gazetecinin, Harris'in sözlerine işaret ederek, Biden'ın adaylığı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Jean-Pierre, "Harris ve Biden'ın ne konuştuğuna ilişkin size bilgi veremem ancak şu an söyleyebileceğim tek şey, Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı." dedi.

    Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olacak #1

    HARRIS YİNE YARDIMCISI OLACAK

    Jean-Pierre, Biden'ın başkan yardımcılığı için tekrar Harris'i düşünebileceğini de sözlerine ekledi.

    Beyaz Saray: Biden, 2024 başkanlık seçimleri için yeniden aday olacak #2

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