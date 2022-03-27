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    Beyaz Saray, Biden'ın Putin'le ilgili sözlerini düzeltti

    Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için sarf ettiği "Bu adam iktidarda kalmamalı" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi.
    • AA
    • 27.03.2022 - 02:36
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 04:06
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    Beyaz Saray, Biden'ın Putin'le ilgili sözlerini düzeltti

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Polonya'da Putin için söylediği ve tartışmalara neden olan sözlerine açıklık getirdi.

    "BAŞKAN, RUSYA'DA BİR REJİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN BAHSETMEDİ"

    Açıklamada, "Başkan'ın söylemek istediği şey, Putin'in gücünü komşularında ya da bölgede göstermesine izin verilemez idi; yoksa Putin'in Rusya'daki (siyasi) gücünden ya da bir rejim değişikliğinden bahsetmiyordu." ifadeleri yer aldı.

    "BU ADAM İKTİDARDA KALMAMALI"

    Polonya'yı ziyaret eden Biden, başkent Varşova'da 2. Dünya Savaşı sırasında ağır hasar gören önemli simge yapılardan Kraliyet Kalesi'nin önünde konuşma yapmış ve Putin'i kastederek, "Tanrı aşkına, bu adam iktidarda kalmamalı." ifadesini kullanmıştı.

    Beyaz Saray, Biden ın Putin le ilgili sözlerini düzeltti #1


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