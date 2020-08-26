Beyaz Saray Genel Sekreteri: Rusya'nın aşısını kabul etmeyeceğiz

Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) geliştirdiği ve dünyada tescil edilenilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin üretimine başlandığını duyurmuştu.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev, 20 yabancı ülkenin geliştirdikleri aşı için bir milyarı aşkın doz talep ettiğini belirterek, mevcut üretim kapasitelerinin yılda 500 milyon doz olduğunu ve Rusya'nın beş ülke ile aşı üretimi konusunda anlaştığını açıklamıştı.