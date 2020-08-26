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    Beyaz Saray Genel Sekreteri: Rusya'nın aşısını kabul etmeyeceğiz

    Beyaz Saray Genel Sekreteri: Rusya'nın aşısını kabul etmeyeceğiz

    Genel Sekreter Meadows, ABD'nin Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçlarını kabul etmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 22:34
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    Beyaz Saray Genel Sekreteri: Rusya'nın aşısını kabul etmeyeceğiz

    Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) geliştirdiği ve dünyada tescil edilenilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin üretimine başlandığını duyurmuştu.

    RDIF Başkanı Kirill Dmitriev, 20 yabancı ülkenin geliştirdikleri aşı için bir milyarı aşkın doz talep ettiğini belirterek, mevcut üretim kapasitelerinin yılda 500 milyon doz olduğunu ve Rusya'nın beş ülke ile aşı üretimi konusunda anlaştığını açıklamıştı.

    Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD'nin Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının test sonuçlarını kabul etmeyeceğini belirtti.

    Beyaz Saray Genel Sekreteri: Rusya nın aşısını kabul etmeyeceğiz #1

    "BEN BU AŞIYI KULLANMAZDIM"

    Politico’ya konuşan Meadows, ABD'nin ilaçların kalite kontrolüne ilişkin standartlara uymayı ve kuralları atlamamayı amaçladığını belirterek, “Rusya'dan gelecek yabancı testleri kabul etmeyeceğiz. Rus denemeleri ... Ben bu aşıyı kullanmazdım” ifadelerini kullandı.

    Beyaz Saray Genel Sekreteri: Rusya nın aşısını kabul etmeyeceğiz #2

     

     

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