Beyaz Saray: İngiliz hükümetiyle özel bir ilişkimiz var

Beyaz Saray: İngiliz hükümetiyle özel bir ilişkimiz var

Jen Psaki, "İngiliz hükümetiyle birçok konuda özel bir ilişkimiz var ve bu devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın, oğluna "ten renginin koyu olacağı" endişesi ile "prens" unvanının verilmediği ve diğer açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İNGİLİZ HÜKÜMETİYLE ÖZEL İLİŞKİMİZ VAR VE BU DEVAM EDECEK"

Hem Prens Harry hem de Markle'ın sivil ABD vatandaşı olduğunu belirten Psaki, çiftin kendi hayatlarına ilişkin açıklama yapmakta özgür olduklarını kaydetti.

Psaki, "İngiliz halkıyla güçlü ve daimi bir ilişkimiz var. İngiliz hükümetiyle birçok konuda özel bir ilişkimiz var ve bu devam edecektir." diye konuştu.