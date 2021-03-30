Beyaz Saray: Joe Biden, Kim Jong-un ile görüşme niyetinde değil

Beyaz Saray: Joe Biden, Kim Jong-un ile görüşme niyetinde değil

Washington'dan, Biden'ın Kuzey Kore konusundaki yaklaşımına dair açıklama yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, selefi Donald Trump'ın yaptığı gibi Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşüp görüşmeyeceği gündeme geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Psaki'ye, Biden'ın Kuzey Kore'ye diplomatik yaklaşımının "Kim ile masaya oturmayı" kapsayıp kapsamayacağı soruldu.

"BIDEN'IN KUZEY KORE LİDERİ İLE GÖRÜŞME NİYETİ YOK"

Sözcü Psaki, "Bence yaklaşımı oldukça farklı olacak ve niyeti bu değil." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore, geçen hafta yeni kısa menzilli balistik füze fırlatmış, gelişme üzerine Washington tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (UNSC) yaptırım komitesinin toplanması talep edilmişti.

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Biden, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin füze denemelerine rağmen Kuzey Kore ile diplomasi kapılarını açık tuttuğunu söyledi. Ancak Pyongyang durumu tırmandırırsa yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Kuzey Kore ise Biden yönetiminin "yanlış ilk adım attığını" ve "köklü düşmanlığı" ortaya çıkardığını söyledi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un ile üç yüksek profilli görüşme yapmış, ayrıca bir dizi mektup alışverişinde bulunmuştu. Daha sonra ise ilişkilerde ilerleme kaydedilememişti.