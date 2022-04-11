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    Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez

    Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Pakistan'daki hükümet değişimine ilişkin, "Müreffeh ve demokratik bir Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir. Lider kim olursa olsun değişmeyecektir." dedi.
    • AA
    • 11.04.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 23:58
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    Pakistan'da muhalefetin bir süredir güven oylaması ile hükümeti düşürme çalışmaları sonucunda İmran Han, görevden alındı.

    AA'nın haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, düzenlediği günlük basın toplantısında, Pakistandaki hükümet değişikliğine değinerek ABD'nin her zaman anayasaya uygun demokratik ilkelerin yanında yer aldığını vurguladı.

    "Bir siyasi partiye karşı başka bir partiyi desteklemiyoruz"

    Psaki, "Hiçbir zaman bir siyasi partiye karşı başka bir partiyi desteklemiyoruz, biz her zaman hukukun üstünlüğü ve adaletin eşitliğinin yanındayız." ifadesini kullandı.

    Beyaz Saray: Pakistan ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez #1

    "Pakistanın lideri kim olursa olsun önemi değişmez"

    Psaki, Pakistan ile stratejik iş birliği ve savunma alanındaki ortaklıklarına önem verdiklerinin altını çizerek, "Müreffeh ve demokratik bir Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir. Bu ülkenin lideri kim olursa olsun değişmeyecektir." diye konuştu.

    Pakistan'da İmran Han hükümetinin dünkü güvensizlik oylamasıyla düşürülmesinin ardından mecliste bugün yapılan oylamada muhalefet blokunun adayı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif başbakanlığa seçilmişti.

    Beyaz Saray: Pakistan ın önemi lideri kim olursa olsun değişmez #2


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