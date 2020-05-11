Beyaz Saray: Pence karantinada değil

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsü, Trump'ın yardımcısının pazartesi günü Beyaz Saray'da olacağını bildirdi.

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'in karantinada olduğu iddia edilmişti.

Beyaz Saray, ülke basınında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Pence'in sözcülerinden Devin O’Malley, Pence'in karantinada olmadığını, pazartesi günü görevinin başında bulunacağını açıkladı.

"KARANTİNADA DEĞİL, HER GÜN TEST YAPTIRIYOR"

"Pence, Beyaz Saray Sağlık Birimi'nin tavsiyelerini takip ediyor ve karantinada değil." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı'nın her gün yaptırdığı virüs testlerinin negatif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, "Pence, pazartesi günü Beyaz Saray'da olmayı planlıyor." bilgisi aktarıldı.

"PENCE KARANTİNADA" İDDİASI

Bloomberg ve Associated Press'in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, Miller'da cuma günü koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Pence'in de önlem amacıyla kendini karantinaya aldığı belirtilmişti.

Bugün yaptırdığı koronavirüs testi "negatif" çıkan Pence'in, tedbiren bir süre evinden çalışacağı kaydedilmişti.

VİRÜS BEYAZ SARAY'DA

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birinde perşembe günü koronavirüse rastlanmasının ardından, cuma günü de Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Sözcüsü Miller'a koronavirüs teşhisi konulmuştu.

Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

IVANKA TRUMP'IN ASİSTANI VİRÜSE YAKALANDI

Ayrıca cuma günü, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 Gizli Servis elemanında da virüs çıkmıştı.

Bu vakaların ardından, Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.