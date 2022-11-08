Beyaz Saray: Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya özen gösteriyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya ile ABD arasında görüşme yapıldığı iddialarını değerlendirdi. Jean-Pierre, "Rusya ile iletişim kanallarını açık tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray’da dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Jean-Pierre, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Rus yetkililerle üst düzey gizli görüşmeler yaptığı iddialarına ilişkin gelen soruya, "Evet, o iddiaları gördüm. Size bildirebileceğim özel bir konuşma yok. Ama bir iki şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren konular hakkında üst düzeylerde doğrudan konuşma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu son birkaç ay içinde oldu. Görüşmelerimiz yalnızca ABD-Rusya ilişkisindeki risklerin azaltılmasına odaklandı." dedi.

"Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında görüşmeyiz"

Yapılan bu görüşmelerin sadece Rusya-ABD ilişkileriyle ilgili olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, "En temel prensibimizi tekrar yinelemek istiyorum; Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında görüşme yapmayacağız. Ancak Rusya ile iletişim kurma kabiliyetimizin devam etmesi ve bu iletişim hatlarının kesilmemesi için görüşmenin zamanlamasını ve içeriğini korumaya özen gösterdik. Bu kapsamda da son birkaç ayda böyle ilerledik." diye konuştu.