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    Beyaz Saray, Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

    Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit ederek Moskova'nın, bu ülkeden füze sistemleri de satın alabileceğini bildirdi.
    • 20.10.2022 - 20:56
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 21:26
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    Beyaz Saray, Rusya'nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti

    Beyaz Saray, yeni bir açıklama yaptı.

    Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da İran yapımı dronları kullandığını teyit ederek Moskova'nın, bu ülkeden füze sistemleri de satın alabileceğini ifade eden açıklamalarda bulundu.

    "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil"

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İranlı askeri personelin Rusya'nın Kiev'i bombalamasına Kırım'da yardım ettiği belirtilerek "İran şu anda sahada, doğrudan savaşa müdahil." denildi.

    Beyaz Saray, Rusya nın İran yapımı dronları kullandığını teyit etti #1


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