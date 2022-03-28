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    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da koronavirüse yakalandı

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'la katıldığı Avrupa turundan dönüşte Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 07:57
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    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da koronavirüse yakalandı

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin hafta içinde Kovid-19'a yakalanmasının ardından Sözcü Yardımcısı Jean-Pierre'in testi de pozitif çıktı.

    Biden'ın Belçika ve Polonya'daki temaslarında yanında bulunan Sözcü Yardımcısı, son yaptırdığı testin pozitif çıktığını, hastalığı hafif semptomlarla geçirdiğini açıkladı.

    "BAŞKAN İLE YAKIN TEMASIM OLMADI"

    Biden'la yakın temaslı olmadığını kaydeden Jean-Pierre, bu yönüyle ABD Başkanı'na virüs bulaşma tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı da koronavirüse yakalandı #1


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