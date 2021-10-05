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    Beyaz Saray Sözcüsü: Facebook'a federal düzenleme gündemde

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Facebook gibi şirketlere yönelik federal düzenlemelerin Joe Biden ve ABD Kongresi'nin gündeminde olduğunu söyledi.
    • İHA
    • 05.10.2021 - 00:24
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    Beyaz Saray Sözcüsü: Facebook'a federal düzenleme gündemde

    Son zamanlarda Facebook ile yaşanan olaylar ABD hükümetini harekete geçirdi.

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Facebook gibi sosyal medya şirketlerine ilişkin iddialara değindi.

    Özellikle Facebook muhbiri olarak ortaya çıkan şirketin eski çalışanı Frances Haugen'in sosyal medya devinin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiği yönündeki açıklamalarına değinen Psaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin Başkan Joe Biden ve ABD Kongresi'nin gündeminde olduğunu belirtti.

    Beyaz Saray Sözcüsü: Facebook a federal düzenleme gündemde #1

    FACEBOOK'UN ESKİ ÇALIŞANI BELGELERİ SIZDIRDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

    Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin uzun süredir tartışıldığının altını çizen Psaki, "Şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı ortada" ifadelerini kullandı.

    Facebook'un yanlış bilgiler biriminin eski çalışanlarından Frances Haugen, Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıranın kendisi olduğunu açıklamıştı.

    Beyaz Saray Sözcüsü: Facebook a federal düzenleme gündemde #2

    FACEBOOK'UN ÖNCELİĞİNİN KAR OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    ABD medyasına verdiği röportajda belgeleri sızdırdığını itiraf eden Haugen, şirketin kamu yararı ile şirket karı arasında bir çatışma olduğunda kendi çıkarını seçtiğini ileri sürmüştü.

    Haugen ayrıca, Facebook'un önceliğinin nefret söylemiyle ve yalan haberle mücadele değil, kar etmek olduğunu söylemişti.

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