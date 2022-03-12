Beyaz Saray, TikTok starlarına Rusya-Ukrayna savaşı hakkında brifing verdi

Beyaz Saray'ın Ukrayna savaşı konusunda TikTok'taki ünlülere Ukrayna savaşı konusunda brifing verdiği belirtildi.

Rusya Ukrayna savaşı sıcak çatışmalarla devam ederken, Beyaz Saray'dan ilginç bir adım geldi.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekibi dün öğleden sonra TikTok'ta en çok takipçili hesaplar arasında bulunan 30 hesabın sahibiyle Zoom üzerinden bir araya geldi.

30 TİKTOK'ÇUYA UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA BRİFİNG

Toplantıda Beyaz Saray ekibi, katılımcılara Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, ABD'nin stratejik hedefleri ve Ukrayna'ya ulaştırılan yardımlar konusunda bilgi verdi.

AMAÇ Z KUŞAĞININ DOĞRU BİLGİLENMESİ

Beyaz Saray'ın son dönemde Ukrayna savaşı konusundaki bilgilerin yayılmasında Tiktok'un önemini fark ettiği ve bu toplantıyı da Z kuşağına doğru bir şekilde ulaşmak için yaptığı aktarıldı.