Beyaz Saray: Twitter, terörizme izin veriyor

Twitter'ın dün gece Minneapolis'teki olaylarda, Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara 'şiddeti yüceltme' uyarıları koymasının ardından taraflar arasında gerginlik yükseldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı paylaşımlarına "şiddeti yüceltme" uyarısı koyan Twitter'ı "terörizme, diktatörlere ve yabancı propagandacılara izin vermekle" suçladı.

Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın tweetlerine "bilgiyi doğrula" etiketi koymasının ardından başlayan gerginlik, sosyal medya platformunun dün gece Minneapolis'teki olaylarda Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlara "şiddeti yüceltme" uyarıları koyması ile tırmandı.

HAMANEY'İN TWEET'İ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Beyaz Saray resmi hesabından bu sabah yapılan paylaşımda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Filistin ile ilgili bir tweeti alıntılanarak, Twitter'a yüklenildi.

Paylaşımda, Hamaney'in tweetine ilişkin, "Bu tweet, Twitter'ın şiddeti yüceltmeye ilişkin kurallarını ihlal ediyor. Twitter, teröristlere, diktatörlere ve yabancı propogandacılara izin vermeye kararlı." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Twitter'a gerekçe gösterdiği paylaşımda Hamaney'in "Filistin'in özgürleştirilmesi için mücadele etmek, Allah adına cihat etmektir. Böyle bir mücadelede zafer kesindir, çünkü kişi öldürülse bile 'en mükemmel iki şeyden birini' alacaktır. Filistin'e karşı suçlar, insanın vicdanını yaralar ve karşı durması için ilham verir." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

Ayrıca, Beyaz Saray'ın hesabından yapılan başka bir paylaşımda da "Başkan Trump, şiddeti yüceltmiyor. Şiddeti açıkça kınadı. (Twitter CEO'su) Jack Dorsey ve Twitter'ın ön yargılı, kötü niyetli 'gerçeği doğrulayıcıları' Twitter'ın bir platform değil, yayıncı olduğunu gösterdi." ifadelerine yer verildi.

TRUMP, TWİTTER'I ÇİN YANLISI OLMAKLA SUÇLADI

Öte yandan Trump da Twitter'ın "şiddeti yüceltme" etiketinin ardından yaptığı paylaşımda sosyal medya platformuna Çin ve Demokratlar üzerinden yüklendi.

Trump, "Twitter, Çin ve radikal solcu Demokrat Parti'nin söylediği yalanlar ve yaptığı propagandaya ilişkin hiçbir şey yapmıyor. Twitter, Cumhuriyetçileri, muhafazakarları ve ABD Başkanını hedef alıyor." değerlendirmesinde bulundu.