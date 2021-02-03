Beyaz Saray: Yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak isteniyor

İbrahim Kalın ile Jake Sullivan arasındaki görüşmeye dair Washington'dan açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sullivan, Biden yönetiminin yapıcı ABD-Türkiye bağları kurmak, iş birliği alanlarını genişletmek ve anlaşmazlıkları etkin bir şekilde yönetmek isteğinin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

"BIDEN, NATO BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR"

Biden yönetiminin NATO zemininde transatlantik bağlarını güçlendirme niyetinde olduğunu belirten Sullivan'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini almasından dolayı ABD'nin duyduğu endişeyi de dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER VE KIBRIS MESELESİ

"Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs müzakerelerine yeniden başlatma planını desteklediğini belirtti.

YAKIN ÇALIŞMA VURGUSU

Kendisi, Biden yönetiminin, demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye olan bağlılığının altını çizdi. İkili, koronavirüs ve iklim değişikliği gibi küresel sorun alanlarında iş birliği yapma ve ortak kaygı duyulan bölgesel meselelerde yakın çalışma konusunda mutabık kaldı."