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    Beyaz Saray'da Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı 'Kaplan Ekibi' oluşturuldu

    Biden yönetiminin oluşturduğu 'Kaplan Ekibi' adlı grubun, son aylarda Rusya'nın siber saldırı yapma ya da Ukrayna'yı işgal etme senaryolarına hazırlandığı açıklandı.
    • AA
    • 16.02.2022 - 00:29
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    Beyaz Saray'da Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı 'Kaplan Ekibi' oluşturuldu

    Washington Post gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray’da kurulan "Kaplan Ekibi" aylardır sessiz sedasız çeşitli senaryolara hazırlanıyor.

    SİBER SALDIRIYA KARŞI HAZIRLIK

    Rusya'nın Ukrayna'yı kısmi olarak ya da tamamen işgal etme ihtimaline karşı senaryoları ve bu durumda atılacak adımları değerlendiren ekip, aynı zamanda bu ülkenin siber saldırı ihtimaline karşı hazırlıklar yapıyor.

    Beyaz Saray da Rusya nın Ukrayna işgaline karşı Kaplan Ekibi oluşturuldu #1

    SENARYOLAR VE TEPKİLER CANLANDIRILIYOR

    Şu ana kadar saatler süren iki masa başı tatbikat yapan ekip, senaryoları ve verilecek tepkileri canlandırdı.

    Yetkililer, bu ekibin tatbikatlarının, kendilerine olacakları ön görme şansı verdiğine işaret etti.

    Beyaz Saray da Rusya nın Ukrayna işgaline karşı Kaplan Ekibi oluşturuldu #2

    "HER ŞEYE HAZIRLIKLI OLMAK İSTİYORUZ"

    Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer, "Bizim umudumuz hala bu senaryoların hiçbirini kullanmak zorunda kalmayacağımız diplomatik bir çözüm. Ancak şu anda yapmak zorunda kalırsak her şeye hazırlıklı olmak istiyoruz." İfadelerini kullandı.


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