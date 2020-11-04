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    Beyaz Saray'da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı

    Başkanlık seçimlerinde ABD'de oy sayımları sürerken, Trump ve Biden destekçileri arasında gerilim yaşandı. Bazı kentlerde mağaza sahipleri camlarını kontrplakla kapladı.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 08:20
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 08:24
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    Beyaz Saray'da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı

    ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor.

    ABD genelinde genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın destekçileri arasında arbede çıktı.

    Beyaz Trump ve Biden taraftarları arasında arbede VİDEO

    CAMLARINI KONTRPLAKLA KAPADILAR

    Seçimden saatler önce Ulusal Muhafızlar bazı kentlerde sokağa çıkarken, bazı kentlerde mağaza sahipleri, olası protestolara karşı vitrin camlarını kontrplaklarla kapatmıştı.

    Beyaz Saray da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı #1

    Beyaz Saray da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı #2

    Beyaz Saray da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı #3

    Beyaz Saray da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı #4

    Beyaz Saray da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı #5

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