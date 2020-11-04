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- Beyaz Saray'da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı
Beyaz Saray'da Trump ve Biden taraftarları arasında arbede çıktı
Başkanlık seçimlerinde ABD'de oy sayımları sürerken, Trump ve Biden destekçileri arasında gerilim yaşandı. Bazı kentlerde mağaza sahipleri camlarını kontrplakla kapladı.
- DHA
- 04.11.2020 - 08:20
- Güncelleme : 04.11.2020 - 08:24
ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor.
ABD genelinde genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın destekçileri arasında arbede çıktı.
Beyaz Trump ve Biden taraftarları arasında arbede VİDEO
CAMLARINI KONTRPLAKLA KAPADILAR
Seçimden saatler önce Ulusal Muhafızlar bazı kentlerde sokağa çıkarken, bazı kentlerde mağaza sahipleri, olası protestolara karşı vitrin camlarını kontrplaklarla kapatmıştı.