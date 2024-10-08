Beyaz Saray'dan Donald Trump'a düzensiz göçmen tepkisi Beyaz Saray, düzensiz göçmenlerin ülkeye "kötü genler" getirdiğine yönelik açıklamalarda bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek, kullandığı ifadelerin "nefret dolu" olduğunu açıkladı.

AA

İlginç açıklamaları ile gündemden düşmeyen eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, yaptığı yeni açıklamalar nedeniyle Beyaz Saray'dan tepki gördü.

Hugh Hewitt isimli radyo yayıncısının programına katılan Donald Trump, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'ye gelen düzensiz göçmenler ile ilgili konuşan Trump'ın bazı açıklamaları, bazı kesimlerin tepkisine neden oldu.

"45 BİN SUÇLUYU ÜLKEMİZE GETİRDİLER"

ABD'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmenin cinayet suçu işlemiş olduğunu ve bunun ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin "genlerinde bulunduğunu" iddia eden Trump, "Onlar şimdi mutlu bir şekilde ABD'de yaşıyor." dedi.

Trump, "Şu anda ülkemizde çok fazla kötü gen var. Burada olmaması gereken, 425 bin suçluyu ülkemize getirdiler." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN BU SÖZLERE TEPKİ

Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Trump'ın bu sözlerini "nefret dolu" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.

"BU NEFRET DOLU DİLİN ÜLKEMİZDE YERİ YOK"

Bu tür "rahatsız edici ve nefret dolu" söylemleri reddetmeye devam edeceklerine vurgulayan Jean-Pierre, "Bu iğrenç, uygunsuz ve nefret dolu dilin ülkemizde yeri yok." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, "Bir araya gelme hakkına saygı duymamız gerekiyor, toplumları birbirinden ayrıştırmaya değil." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)