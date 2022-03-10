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    Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya savaş uçağı açıklaması

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin ne açıdan riskli olduğunun sorulması üzerine, "Bizim değerlendirmemiz bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor" yanıtını verdi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 23:16
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 23:41
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    Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya savaş uçağı açıklaması

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD'nin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeme kararına ilişkin bir gazeteci, "Şu anda biz burada konuşurken insanlar ölüyor, size savaş uçağı gönderme riskinin çok fazla olduğunu düşündüren nedir?" diye sordu.

    "UÇAK GÖNDERMEMEMİZ, BİR DÜNYA SAVAŞINI ÖNLEME ÇABAMIZDAN"

    Psaki, "Bizim değerlendirmemiz, bir dünya savaşını önleme çabamıza dayanıyor." ifadesini kullanarak, bölgeye tanksavar göndermekle savaş uçağı vermenin aynı şey olmadığını kaydetti.

    Ukrayna halkına savunma yardımı ve insani yardım konusunda destek verdiklerini ve halkın ihtiyaçlarını da değerlendirdiklerini belirten Psaki, "Biz aynı zamanda gerginliği daha fazla tırmandıracak adımlar atmaktan da kaçınıyoruz." yorumunu yaptı.

    RUSYA, UKRAYNA'DA KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR UYARISI

    Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'da biyolojik ve kimyasal silah ürettiği iddialarını reddeden Psaki, "Biyolojik ve kimyasal silah programı olan ülke. Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanmak konusunda sadece kapasitesi yok, bu konuda bir tarihi de var. Bu nedenle dünya, Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silah kullanabileceği olasılığına karşı gözü açık olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    Psaki, Amerikan askerlerinin Ukrayna'ya girmesi için kırmızı çizginin ne olacağı sorusuna ise, "Burada kırmızı çizgilerden bahsetmeyeceğim ancak Rusya'nın hiçbir adımı karşılıksız kalmaz." yanıtını verdi.

    "VENEUZELA İLE TEMASLARIMIZIN MERKEZİNDE PETROL İHRACATI YOKTU"

    ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile son dönemde yaptığı görüşmenin merkezinde, Venezuela'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşları olduğun belirten Psaki, "Şu anda ABD'nin Venezuela'dan petrol ithal etmesi görüşmelerin merkezinde değil." dedi.

    Psaki, Venezuela'nın petrol karşılığında mı 2 Amerikan vatandaşını serbest bıraktığı sorusunu ise "Bu konuda uzun süredir çabalıyorduk. Burada bir takas söz konusu değil." cevabını verdi.

    Beyaz Saray dan Ukrayna ya savaş uçağı açıklaması #1


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