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- Beyaz Saray'dan Zelensky'e uçuşa yasak bölge yanıtı
Beyaz Saray'dan Zelensky'e uçuşa yasak bölge yanıtı
Beyaz Saray, (Zelenskiy'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 22:12
- Güncelleme : 03.03.2022 - 22:13
Beyaz Saray, (Zelenskiy'nin çağrısına karşılık) Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının Rusya ile savaşa yol açabileceği gerekçesiyle bu adımı atmayacaklarını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya’nın BM Güvenlik Konseyinden çıkarılmasını olası görmediklerini söyledi.
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