Beyaz Saray'ın bahçesi Sevgililer Günü'ne özel süslendi

Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Beyaz Saray’da geçirecekleri ilk Sevgililer Günü için hazırlık yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Beyaz Saray’da geçirecekleri ilk 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanıyor.

First Lady'nin personeli Beyaz Saray'ın kuzey bahçesini 14 Şubat Sevgililer Günü için süsledi.

Jill Biden, renkli devasa kapler ile "sevgi, birlik, güç, minnettarlık, iyilik ve şifa" mesajlarını paylaştı.

First Lady'nin ofisi, Sevgililer Günü'nün onun en sevdiği özle günlerden biri olduğunu ve kaplerin onun umut ve şefkat temennisini ABD halkıyla paylaşması için yerleştirildiğini aktardı.

FİRST LADY'NİN EN SEVDİĞİ GÜN

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, “Sevgililer Günü büyük bir gün. Jill'in en sevdiği gün ifadelerini kullandı.

"ABD HALKINA BİRAZ NEŞE VE UMUT AŞIMAK İSTEDİM"

Jill Biden ise Beyaz Saray’ın bahçesindeki kalplere ilişkin, “Herkes salgın nedeniyle bu dönemde biraz üzgün. ABD halkına sadece biraz neşe ve umut aşılamak istedim. Hepsi bu” yanıtını verdi.