Beyaz Saray'ın yeni sakinleri Champ ve Major

Joe Biden ve eşinin 12 yıl önce üç aylıkken sahiplendiği Major, şimdiye dek Beyaz Saray’da yaşayan ilk kurtarma köpeği olacak.

ABD başkanlık seçiminde resmi sonuçlar açıklanmasa da kazanan Demokrat aday Joe Biden oldu.

Dolayısıyla Beyaz Saray’ın kısa süre sonra yeni ev sahipleri Joe Biden ve eşi Dr. Jill Biden olacak. Çifte, iki köpekleri de eşlik edecek.

İLK KURTARMA KÖPEĞİ

Seçim zaferi sonrası Biden çifti Ocak 2021’de yapılacak yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a taşınırken, yanlarında iki Alman kurdu Champ ve Major da olacak.

Major, şimdiye dek Beyaz Saray’da yaşayan ilk kurtarma köpeği olacak.

3 AYLIKKEN SAHİPLENDİ

Joe Biden, 2008’de Obama’nın başkan yardımcısı olarak seçildiğinde eşi ile birlikte Pennsylvania’daki bir barınaktan Champ’i üç aylıkken alıp sahiplendi.

Biden çifti, Kasım 2018’de de Delaware Himaye Derneği’nden Major adını verdikleri köpeği aldı.

BİR TEK TRUMP’IN KÖPEĞİ YOKTU

Başkan William McKinley’in 1897’de göreve gelmesinden bu yana her başkanın ve ailesinin Beyaz Saray'da bir köpeği oldu. Köpeği olmayan tek başkan Donald Trump'tı.