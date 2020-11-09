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    Beyaz Saray'ın yeni sakinleri Champ ve Major

    Joe Biden ve eşinin 12 yıl önce üç aylıkken sahiplendiği Major, şimdiye dek Beyaz Saray’da yaşayan ilk kurtarma köpeği olacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 13:46
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 15:03
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    Beyaz Saray'ın yeni sakinleri Champ ve Major

    ABD başkanlık seçiminde resmi sonuçlar açıklanmasa da kazanan Demokrat aday Joe Biden oldu.

    Dolayısıyla Beyaz Saray’ın kısa süre sonra yeni ev sahipleri Joe Biden ve eşi Dr. Jill Biden olacak. Çifte, iki köpekleri de eşlik edecek.

    İLK KURTARMA KÖPEĞİ

    Seçim zaferi sonrası Biden çifti Ocak 2021’de yapılacak yemin töreninin ardından Beyaz Saray’a taşınırken, yanlarında iki Alman kurdu Champ ve Major da olacak.

    Major, şimdiye dek Beyaz Saray’da yaşayan ilk kurtarma köpeği olacak.

    Beyaz Saray ın yeni sakinleri Champ ve Major #1

    3 AYLIKKEN SAHİPLENDİ

    Joe Biden, 2008’de Obama’nın başkan yardımcısı olarak seçildiğinde eşi ile birlikte Pennsylvania’daki bir barınaktan Champ’i üç aylıkken alıp sahiplendi.

    Biden çifti, Kasım 2018’de de Delaware Himaye Derneği’nden Major adını verdikleri köpeği aldı.

    Beyaz Saray ın yeni sakinleri Champ ve Major #2

    BİR TEK TRUMP’IN KÖPEĞİ YOKTU

    Başkan William McKinley’in 1897’de göreve gelmesinden bu yana her başkanın ve ailesinin Beyaz Saray'da bir köpeği oldu. Köpeği olmayan tek başkan Donald Trump'tı.

    Beyaz Saray ın yeni sakinleri Champ ve Major #3

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