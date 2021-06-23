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    Beyoğlu’nda, Fransa'nın büyükelçi yardımcısının aracı soyuldu

    Kimliği belirsiz bir şahıs, Fransız Sarayı’na gitmek üzere yola çıkan büyükelçi yardımcısının aracının camını kırdı. Aracın içindeki sırt çantasını çalan şahıs, kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 15:05
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    Beyoğlu’nda, Fransa'nın büyükelçi yardımcısının aracı soyuldu

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Fransa’nın Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Mathilde Grammont, Fransız Sarayı’na gitmek üzere yola çıktı.

    Ayşegül Y. idaresindeki konsol aracı, Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde trafiğin yavaşlaması ile durdu.

    Kimliği belirsiz bir şahıs, cipin yanına gelerek cama tıkladı.

    Kadınlardan para isteyen şahıs, istediğini alamayınca aracın camını patlattı.

    Cam tuzla buz oldu.

    İSTASYONA SIĞINDILAR

    Kırık camdan sürücü Ayşegül Y.’ye ait sırt çantasını çalan şahıs, kaçmaya başladı.

    Kadınlar 200 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna sığındı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Şahitlerin ifadeleri alındı, güvenlik kameralarının kayıtları incelendi.

    TAKSİ İLE GİTTİ

    Mathilde Grammont, taksi ile Fransız Sarayına gitti.

    Sürücü Ayşegül Y., ifadesi alınmak üzere polis otosuyla emniyete götürüldü.

    Şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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    Beyoğlu’nda, Fransa nın büyükelçi yardımcısının aracı soyuldu #2

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    Beyoğlu’nda, Fransa nın büyükelçi yardımcısının aracı soyuldu #4

    Beyoğlu’nda, Fransa nın büyükelçi yardımcısının aracı soyuldu #5

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