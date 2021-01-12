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    Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkarıldı

    Uluslararası Polis Teşkilatı, büyük yıkıma yol açan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesiyle ilgili kırmızı bülten yayınladı.
    • AA
    • 12.01.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 17:14
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    Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkarıldı

    Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

    Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

    BELİRLENEN İSİMLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN YAYINLANDI

    Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Interpol, Beyrut Limanı'ndaki patlamaya sebep olan amonyum nitrat maddesinin taciri Portekiz uyruklu bir kişinin yanı sıra kimyasal maddeyi Lübnan'a ulaştıran MV Rhosus isimli geminin sahibi ile kaptanı için kırmızı bülten yayınladı.

    Haberde, söz konusu kırmızı bültenin kamu avukatı Yargıç Gassan el-Huri'nin talebi üzerine çıkarıldığı belirtildi.

    Beyrut Limanı ndaki patlamayla ilgili 3 kişi için kırmızı bülten çıkarıldı #1

    BEYRUT'TAKİ PATLAMA

    Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

    Lübnan yargısı, 14 Kasım 2020'de patlamayla ilgili 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

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