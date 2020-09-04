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    Beyrut patlamasında 30 gün sonra enkaz altında 'canlı alarmı'

    Beyrut patlamasında 30 gün sonra enkaz altında 'canlı alarmı'

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra, enkaz altında canlı bir kişinin olabileceği düşünülen binadaki arama-kurtarma çalışmalarına ara verildi.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 03:28
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 03:28
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    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama-kurtarma ekiplerine ait köpekler, enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal vermişti.

    30 GÜN SONRA YAŞAM ÜMİDİ

    Beyrut Valisi Mervan Abbud yaptığı açıklamada, patlamadan 30 gün sonra Şili’den arama-kurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Gemmayzeh bölgesinde enkaz altında canlı bir kişi tespit etmiş olabileceğini aktarmıştı.

    Beyrut patlamasında 30 gün sonra enkaz altında canlı alarmı #1

    EKİPLER ÇOK HASSAS ÇALIŞIYOR

    Abbud, yapılan tarama sonrası enkaz altında 1 kişinin canlı olabileceği sonucuna varıldığını ve ekiplerin çok hassas şekilde kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı.

    Beyrut patlamasında 30 gün sonra enkaz altında canlı alarmı #2

    ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

    Sivil Savunma Harekat Direktörü yaptığı açıklamada, enkaz bölgesindeki binada meydana gelen hasar nedeni ile arama-kurtarma çalışmalarına geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

    Beyrut patlamasında 30 gün sonra enkaz altında canlı alarmı #3

    Direktör, binanın yüzde 90 hasarlı olduğunu ve ekipler için tehlike oluşturduğunu ifade ederken, çalışmalara devam etmek için yeni bir yol aradıklarını açıkladı.

    Beyrut patlamasında 30 gün sonra enkaz altında canlı alarmı #4

    Beyrut patlamasında 30 gün sonra enkaz altında canlı alarmı #5

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