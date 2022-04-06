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    Beyrut sokaklarında çöp yığınları

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çöp toplama hizmeti veren özel firma çalışanlarının greve gitmesi sonrası sokaklarda çöp yığınları birikti.
    • AA
    • 06.04.2022 - 01:39
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    Beyrut sokaklarında çöp yığınları

    Beyrut'tun bazı bölgelerinde hükümetten çöp toplama ihalesini alan "City Blu" şirketinin çalışanları 1 Nisan itibarıyla grev başlattı.

    MAAŞLAR ÖDENMEDİ, ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

    Yerel medyaya konuşan bir şirket yetkilisi, Merkez Bankasının para çekimi için uyguladığı kısıtlama, artan masraflar gibi sebeplerle çalışanların maaşlarını ödemekte zorluk çektiklerini söyledi.

    Çalışanların grevi nedeniyle şirketin faaliyet gösterdiği mahallelerde çöp yığınları oluştu.

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları - VİDEO

    Başbakan Necib Mikati krizin çözümüne ilişkin açıklamasında, Lübnan Merkez Bankasına çöp toplama hizmetlerini yürüten firmalara yönelik nakit likiditenin artırılması ve ödemelerdeki kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

    Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Lübnan'da zaman zaman bu tür çöp krizleri yaşanıyor. Bunlardan en büyüğü 2015'de eski çöp toplama merkezinin kapatılmasıyla patlak vermişti. Aylar süren kriz, hükümetin müdahalesi sonucu çözülmüş ve çöp toplama ihalesi iki firmaya verilmişti.

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları #1

    LÜBNAN, 3 YILDIR EKONOMİK KRİZ ALTINDA

    Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

    Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

    Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları #2

    Birleşmiş Milletlerin 1 Temmuz 2021'de yayımladığı değerlendirme raporunda, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulanmıştı.

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları #3

    Lübnan hükümeti, Aralık 2021'de, yolsuzluk, mali kaynakların kötü kullanılması ve likidite sorunu nedeniyle finansal sistemdeki kaybın 66 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları #4

    Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Mart 2022'de yayımladığı raporda, Lübnan halkının yüzde 80'inin açlık sınırında yaşadığı uyarısında bulunmuştu.

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları #5

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları #6

    Beyrut sokaklarında çöp yığınları #7


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