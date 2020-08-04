Beyrut'ta, liman bölgesinde faaliyet gösteren bir havifişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Beyrut Valisi Mervan Abbud, kendisiyle yapılan röportajda ağladı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, liman bölgesinde faaliyet gösteren bir havifişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamadan sonra çıkan yangın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda ikinci bir patlamaya neden oldu.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Patlama sonrası bölgede inceleme yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, bir televizyon kanalı muhabirinin kendisiyle röportaj yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Abbud röportajda, patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzettiğini söyledi.

Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı VİDEO









