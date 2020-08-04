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    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı

    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı

    Beyrut'ta, liman bölgesinde faaliyet gösteren bir havifişek fabrikasında meydana gelen patlama sonrası Beyrut Valisi Mervan Abbud, kendisiyle yapılan röportajda ağladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 23:12
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 23:12
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    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, liman bölgesinde faaliyet gösteren bir havifişek fabrikasında patlama meydana geldi.

    Patlamadan sonra çıkan yangın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda ikinci bir patlamaya neden oldu.

    Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti.

    Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı #1

    GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Patlama sonrası bölgede inceleme yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud, bir televizyon kanalı muhabirinin kendisiyle röportaj yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

    Vali Abbud röportajda, patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzettiğini söyledi.

    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı VİDEO


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    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı #3

    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı #4

    Beyrut Valisi patlama sonrası gözyaşlarını tutamadı #5

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