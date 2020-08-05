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    Beyrut'ta çiftin düğün çekimleri sırasında patlama oldu

    Dün Beyrut limanında meydana gelen patlama sırasında düğün çekimi yapan çift zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 22:14
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 22:14
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    Beyrut'ta çiftin düğün çekimleri sırasında patlama oldu

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün şehrin limanında bulunan bir depodaki amonyum nitratın patlamasıyla şehir adeta savaş alanına dönmüştü.

    Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının 135'e, yaralı sayısının da 5 bine ulaştığını duyurdu.

    Patlama şehirde bir çok yapıda kullanılamaz hale geldi.

    Beyrut'ta çiftin düğün çekimleri sırasında patlama oldu #1

    DÜĞÜN ÇEKİMİ ESNASINDA PATLAMA YAŞANDI

    Patlamanın olduğu esnada düğün çekimi yapan bir çift de patlamanın etkisini yaşadı.

    Gelinin çekimi sırasında yaşanan patlamada korku dolu anlar yaşandı.

    Etkilenen çiftin o anları çekim yapan kameraya yansıdı.

    Beyrut'ta çiftin düğün çekimleri sırasında patlama oldu VİDEO


    Beyrut'ta çiftin düğün çekimleri sırasında patlama oldu #2

    Beyrut'ta çiftin düğün çekimleri sırasında patlama oldu #3

    Beyrut'ta çiftin düğün çekimleri sırasında patlama oldu #4

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