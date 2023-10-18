Beyrut’ta protestocular ABD Büyükelçiliği’ne hareket etti İsrail'in El-Ahli hastanesine gerçekleştirdiği ve bine yakın sivili katlettiği saldırının ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan protestocular Filistin'e desteklerini göstermek için ABD Büyükelçiliği’ne doğru yola çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com İsrail ve Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar yerini İsrail'in sivil katliamlarına bıraktı. Şimdiye kadar Gazze'de İsrail'in saldırıları sebebiyle 2 bin 778 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırı Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine oldu. Saldırıda bine yakın insan can verdi. ABD Büyükelçiliği’ne hareket ettiler İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliama ise dünyadan tepki gecikmedi. Ellerine Filistin bayraklarını alan yüzlerce insan protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerin gerçekleştiği yerlerden biri de Lübnan'ın başkenti Beyrut oldu. Başkentten yansıyan görüntülerde konvoy oluşturan Beyrutluların, ABD Büyükelçiliği’ne doğru yola çıktığı görüldü.

