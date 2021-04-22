Lübnan'da devam eden ekonomik kriz nedeniyle hırsızlık vakaları arttı. Beyrut'ta rögar kapakları çalınmaya başladı.

Lübnan'da derinleşen ekonomik kriz hırsızlık olaylarını da beraberinde getirdi. Başkent Beyrut'ta rögar kapakları çalındı.

BÖLGE VE ŞEHİRLERDE HIRSIZLIK ARTIYOR

Lübnan'da yaşanan ekonomik krizle birlikte başkent Beyrut da dahil olmak üzere çeşitli bölge ve şehirlerinde hırsızlık atıyor. Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 2020 yılında yaşanan hırsızlık olaylarının 2019 yılına oranla yüzde 57 artış gösterdiğini açıkladı.





RÖGAR KAPAKLARINI ÇALDILAR

Başkent Beyrut’ta rögar kapağı ve yolların üzerindeki metal bariyerler çalındı. İddiaya göre, ihtiyacı olan vatandaşlar gece saatlerinde rögar kapaklarını ve elektrik direği parçalarını çalarak hurdacılara satıyor.





AÇIKLANAN RAKAMLAR YOKSULLUĞU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Dünya Bankası’nın 2020 yılında yayınladığı rakamlara göre, ülke nüfusunun yüzde 55’i açlık sınırında, yüzde 23’ü ise açlık sınırının altında yaşıyor.





HALK KARABORSAYA YÖNELDİ

Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken Lübnan bankaları, 1 dolar karşılığını bin 511 Lübnan lirası olarak açıklarken halka dolar satışı yapmıyor.





Kara borsaya yönelen halk ise 1 doları 12 bin Lübnan lirasına alıyor. Ülkede geçtiğimiz yıl, bir ekmek bin Lübnan lirasını satın alınırken bu yıl bir ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan Lirasına çıktı.