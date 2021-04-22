Euro
9.993
1.28%
Dolar
8.3146
1.66%
Altın
478.56
1.41%
Borsa
1.34
0.74%
Bitcoin
451.799
-1.61%
EXEN Coin
21.85
-15.01%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Beyrut'ta rögar kapakları çalındı

    Lübnan'da devam eden ekonomik kriz nedeniyle hırsızlık vakaları arttı. Beyrut'ta rögar kapakları çalınmaya başladı.
    • İHA
    • 22.04.2021 - 16:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beyrut'ta rögar kapakları çalındı

    Lübnan'da derinleşen ekonomik kriz hırsızlık olaylarını da beraberinde getirdi. Başkent Beyrut'ta rögar kapakları çalındı.

    BÖLGE VE ŞEHİRLERDE HIRSIZLIK ARTIYOR

    Lübnan'da yaşanan ekonomik krizle birlikte başkent Beyrut da dahil olmak üzere çeşitli bölge ve şehirlerinde hırsızlık atıyor. Lübnan İç Güvenlik Güçleri, 2020 yılında yaşanan hırsızlık olaylarının 2019 yılına oranla yüzde 57 artış gösterdiğini açıkladı.

    Beyrut ta rögar kapakları çalındı #1

    RÖGAR KAPAKLARINI ÇALDILAR

    Başkent Beyrut’ta rögar kapağı ve yolların üzerindeki metal bariyerler çalındı. İddiaya göre, ihtiyacı olan vatandaşlar gece saatlerinde rögar kapaklarını ve elektrik direği parçalarını çalarak hurdacılara satıyor.

    Beyrut ta rögar kapakları çalındı #2

    AÇIKLANAN RAKAMLAR YOKSULLUĞU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

    Dünya Bankası’nın 2020 yılında yayınladığı rakamlara göre, ülke nüfusunun yüzde 55’i açlık sınırında, yüzde 23’ü ise açlık sınırının altında yaşıyor.

    Beyrut ta rögar kapakları çalındı #3

    HALK KARABORSAYA YÖNELDİ

    Lübnan lirasının dolar karşısında değer kaybetmeye devam ederken Lübnan bankaları, 1 dolar karşılığını bin 511 Lübnan lirası olarak açıklarken halka dolar satışı yapmıyor.

    Beyrut ta rögar kapakları çalındı #4

    Kara borsaya yönelen halk ise 1 doları 12 bin Lübnan lirasına alıyor. Ülkede geçtiğimiz yıl, bir ekmek bin Lübnan lirasını satın alınırken bu yıl bir ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan Lirasına çıktı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir