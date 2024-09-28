Beyrut'ta şiddetli patlamalar: Hizbullah karargahları ve Nasrallah hedef alındı Beyrut'un Dahiye bölgesinde art arda patlamalar meydana geldi. İsrail, Hizbullah'ın merkez karargahlarını ve Nasrallah'ın evinin bulunduğu Hureyk Mahallesi'ni vurdu.

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Haber Merkezi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesinde arka arkaya patlamalar yaşandı.

İsrail, Hizbullah'ın ana karargahlarını ve Nasrallah'ın evinin bulunduğu Hureyk Mahallesi'ni hedef aldı.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A GENİŞ ÇAPLI SALDIRI

İsrail medyasına göre, Nasrallah saldırıdan kurtulsa da yaralanmış olabileceği yönünde bilgiler olduğunu iddia etti.

Reuters, Hizbullah'ın üst düzey yöneticileriyle olan iletişiminin kesildiğini öne sürdü.

Patlamaların ardından Beyrut'un güneyinde yoğun dumanlar yükseldi. Bu olaylar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen sonrasında yaşandı.

İsrail'in düzenlediği bu hava saldırıları, haftanın en geniş çaplı Lübnan bombardımanı olarak kaydedildi. Hizbullah karargahı olduğu iddia edilen birçok yapı yerle bir olurken, can kayıplarının da olduğu bildirildi.

NASRALLAH SALDIRIDAN KURTULDU MU?

Haaretz Nasrallah'ın hedefte olduğunu ancak saldırıdan kurtulduğunu belirtti. Haaretz haberini El Arabiya televizyonuna dayandırdı.

İsrail Devlet Televizyonu ise Nasrallah'ın yaralanmış olabileceğini öne sürdü. İran Tasnim Haber Ajansı ilk saldırıdan sonra Nasrallah'ın güvende olduğunu ifade etti. Üst düzey İranlı yetkililerin Hasrallah'ın akibetini öğrenmeye çalıştığı belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'a yakın kaynaklar, Hizbullah Liderlerinden Seyyid Haşim Seyfettin'in yaşadığını paylaştı. Seyyid Haşim Seyfettin, Nasrallah ölürse yerine geçecek isim olarak biliniyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği son saldırıda 6 kişinin öldüğünü 91 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

HİZBULLAH'TAN İLK AÇIKLAMA

Hizbullah İsrail'in Nasrallah'a yönelik saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Safed şehrini hedef aldıklarını açıkladı.

Reuters ABD'nin saldırıdan önce edilmediğini bilerterek saldırı sırasında ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail Savunma Bakanı ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Amerikan ABC Temevizyonu, Hasrallah ve yardımcılarına kısa süre Beyrut'u ziyaret ederken saldırının gerçekleştiğini ABD'nin saldırıdan bir saatten bile az süre kala haberdar edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise "ABD'nın Beyrut saldırısına ilişkin bilgisi yoktu" açıklaması yaptı.

Hizbullah Medya Ofisi ilerleyen saatlerde İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırı ile ilgili hiçbir açıklamanın doğru olmadığını öne sürdü.

"HİZBULLAH'TA ÜST DÜZEY İLETİŞİM KOPTU" İDDİASI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki banliyölerde bazı binaların tahliye edilmesi çağrısında bulundu. İsrail ordusu, "Önümüzdeki saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini vuracağız" açıklaması yaptı.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Hizbullah hedeflerinin vurulmaya devam edildiği bildirildi. Ardından İsrail Beyrut'un güneyini ikinci kez vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu Hizbullah'a ait silah depolarının hedef alındığını açıkladı.

Reuters'a yakın kaynaklar ise Hizbullah'ın üst düzey yöneticileri ile iletişiminin koptuğunu iddia etti.

NASRALLAH'IN KARARGAHTA OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİYOR

İsrail ordusu ise Hizbullah'ın merkez karargahları hedef alındığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Karargahta Hizbullah lideri Nasrallah'ın olup olmadığı kontrol ediliyor.

Hizbullah televizyonunda saldırı hakkında, "Eşi görülmemiş bir saldırıydı. İsrail sınırı olmayan bir çılgınlık içinde." ifadelerine yer verildi.

Saldırının başında Hizbullah'a yakın kaynaklar Nasrallah'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

YARALILAR İÇİN ACİL KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

İsrail'in bir dizi hava saldırısıyla hedef aldığı Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaralılar için acil kan bağışı çağrısı yapıldı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusu tarafından saldırılar düzenlenen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 6 binanın yerle bir olduğu belirtildi. Saldırıda ölen ve yaralananların ambulanslarla hastanelere nakledildiği aktarılan haberde, başkent Beyrut'taki hastanelerden vatandaşlara acil kan bağışı çağrılarının yapıldığı ifade edildi.

NNA, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombaladığı aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Necib Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı, çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRILARDA 773 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 773 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.